Novo coronavírus já circulava nos EUA em janeiro

As autoridades de saúde da Califórnia, nos EUA, reconheceram hoje que as primeiras mortes de doentes com covid-19 no país ocorreram no início de fevereiro na Califórnia, 20 dias antes da primeira morte oficialmente declarada.

O primeiro caso confirmado da doença foi anunciado pelas autoridades federais a 21 de janeiro, um homem de 30 anos regressado aos EUA a 15 de janeiro proveniente de Wuhan, na China, sem sintomas graves e que tinha ele próprio ido ao médico, relata a agência France Presse.

As autoridades de saúde do condado de Santa Clara, na Califórnia, disseram hoje em comunicado que as autópsias de duas pessoas que morreram em suas casas nos dias 06 e 17 de fevereiro revelaram a doença covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

A presença do novo coronavírus nos falecidos foi determinada por amostras de tecido e posteriormente ratificada pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

Até agora, acreditava-se que a primeira morte nos Estados Unidos relacionada com o novo coronavírus teria ocorrido em 29 de fevereiro, em Seattle, estado de Washington, que foi a região mais afetada no início da pandemia no país.

Contudo, mais tarde descobriu-se que duas pessoas tinham morrido com covid-19, também no estado de Washington, em 26 de fevereiro.

Agora, Sara Cody, diretora médica do condado de Santa Clara, na Califórnia, disse que as mortes detetadas na sua zona, no início e meio de fevereiro revelam "provavelmente a ponta de um icebergue de dimensão desconhecida".

Cody explica que as pessoas que morreram nessa altura não tinham histórico de viagens conhecido, que as pudesse ter exposto ao vírus, pelo que seriam já vítimas de propagação local da epidemia.

Jay Bhattacharya, professor de saúde pública na Universidade de Stanford, diz que, perante estes novos dados, "os padrões da epidemia nos Estados Unidos terão de ser ajustados para levar em conta essa data inicial".

"Os modelos terão de rever o número de casos atuais para níveis mais elevados", conclui o especialista.

Nos Estados Unidos, o número de infetados já ultrapassa as 800 mil pessoas e já morreram mais de 45 mil doentes de covid-19.

Mais de 180 mil mortos no mundo

A pandemia de covid-19 já matou 180.289 e há 2.596.383 de casos de infeção em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 16h40.

Na Europa há 112.848 mortos e 1.263.802 infetados - é o continente mais afetado.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos - 45.153 - seguido de Itália - 25.085 - Espanha - 21.717 - França - 21.340 - e Reino Unido - 18.100.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 785 mortes e 21.982 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 762 para 785, mais 23, - uma subida de 3% - enquanto o número de infetados aumentou de 21.379 para 21.982, mais 603, o que representa um aumento de 2,8%.

O número de casos recuperados subiu de 917 para 1.143.

Há 1.146 doentes internados, 207 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (454), seguida da região Centro (175), de Lisboa e Vale Tejo (138), do Algarve (11), dos Açores (6) e do Atentejo, que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira.