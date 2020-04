O jornalista que mudou de discurso depois de ter sido preso em Wuhan 

O jornalista chinês Li Zehua, desaparecido durante um mês depois de divulgar vídeos da cidade de Wuhan no pico do surto do novo coronavírus, reapareceu esta semana.

Segundo o The Guardian, o jornalista tinha sido visto pela última vez a 26 de fevereiro, após publicar um vídeo a mostrar que estava a ser perseguido, que terminava com vários agentes a entrarem em sua casa.

Li revelou agora que foi detido e mantido em quarentena pela polícia chinesa. O jornalista conta que três homens entraram no apartamento e identificaram-se como agentes da segurança pública. Foi depois encaminhado para uma esquadra, onde lhe disseram que estava a ser investigado por alegada perturbação da ordem pública. Mais tarde nesse dia, a polícia comunicou-lhe que afinal a acusação não era válida, mas que tinha que se manter em quarentena porque tinha estado em "áreas epidémicas sensíveis".

O mês seguinte foi passado na cidade de Wuhan, tendo sido depois levado para a sua cidade Natal, numa província diferente, onde lhe eram servidas três refeições por dia e onde podia ver o noticiário da televisão estatal CCTV.

Este não é o primeiro registo de jornalistas desaparecidos em cidades chinesas, especialmente durante o surto de Covid-19. Foi precisamente esse o motivo que levou Li a viajar até Whuan: investigar e noticiar um desses desaparecimentos para a televisão estatal, onde trabalhava. Nas suas reportagens, relatou os esforços das autoridades para encobrirem novas infeções e, na altura, consciente do risco que corria, chegou mesmo a dizer:

"Não quero ficar calado ou fechar os olhos e os ouvidos. (...) Estou a fazer isto porque espero que mais jovens possam, como eu, se levantar", disse.

O mais estranho aconteceu em março, quando foi libertado. Em declarações, Li optou por um tom completamente diferente.

"Durante o tempo todo a polícia agiu legalmente, garantindo-me descanso e comida. Eles importaram-se comigo." "Que Deus abençoe a China."

O jornalista foi libertado a 28 de março e está agora com a família.