Vaticano decide pela reativação gradual das cerimónias ordinárias

O Vaticano decidiu esta quarta-feira reativar gradualmente os serviços ordinários da igreja, em conformidade com as recomendações sanitárias que visam evitar o contágio da Covid-19.

Segundo a agência Vatican News, do Vaticano, a decisão foi hoje tomada numa reunião extraordinária sobre a pandemia, na qual participaram o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, os chefes dos Dicastérios e Órgãos da Santa Sé.

O objetivo do encontro foi refletir sobre a segunda fase da emergência contra a Covid-19, que terá início em 04 de maio, refere a agência do Vaticano.

A mesma informação salienta "o esforço empregado pela Santa Sé para enfrentar a crise de uma forma sustentável".

A nível global, segundo um balanço da agência noticiosa AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou até hoje cerca de 179 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, já morreram 785 pessoas, das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.A doença foi transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.