Alemanha disposta a aumentar orçamento europeu para ajudar parceiros

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esta quinta-feira que o Governo da Alemanha está disposto a aumentar, de forma temporária, o orçamento europeu para ajudar os parceiros mais afetados pela pandemia de covid-19.

"A Alemanha está disposta, no espírito de solidariedade e de forma temporária, a fazer contribuições claramente mais elevadas no quadro do orçamento comunitário" para ajudar os parceiros mais atingidos pela pandemia, disse Merkel no Bundestag (Câmara Baixa do Parlamento alemão).