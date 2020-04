Benfica afasta cenário de recurso ao lay-off

O administrador executivo da SAD do Benfica afastou o cenário de recurso ao lay-off, para fazer face aos efeitos da pandemia de Covid-19, e afirmou que a redução de custos só será feita em caso de necessidade.

"Estamos a fazer aquilo que entendemos ser o correto, ou seja, continuar a honrar todos os nossos compromissos. Não sabemos o que irá acontecer relativamente à época 2020/21, falta muita informação, falta perceber como é que o mercado vai funcionar, mas, para já, a única coisa que posso dizer é que estamos muito atentos, a pilotar a situação de forma permanente, regular, com o presidente totalmente envolvido neste processo", afirmou Domingos Soares de Oliveira, em entrevista à BTV.

Contudo, o dirigente benfiquista não afastou uma eventual redução de custos no futuro.

Ainda assim, perante os efeitos da crise de saúde pública, Soares de Oliveira confessou que o Benfica já teve de "rever" alguns "grandes investimentos" que estavam programados, "em particular no Estádio da Luz".

"Tínhamos previsto fazer mudanças muito grandes do ponto de vista de iluminação, do som, dos 'megascreens'. Esses investimentos foram colocados em suspenso. Tínhamos outros investimentos para fazer no Seixal, que também foram postos em espera. Analisámos tudo aquilo que são gastos que temos dentro dos vários departamentos e que pudessem ser evitados", explicou.