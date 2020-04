Não haverá mais de dezena e meia de indultos entre os mais de 400 que se candidataram à medida de excepção, devido à crise pandémica.

Os números foram revelados pela ministra da Justiça no final do Conselho de Ministros de hoje, onde o Governo aprovou a proposta de Rui Rio para a redução do IVA nos produtos de proteção individual.

SIGA AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19