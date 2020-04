China regista seis novos casos de contágio local e quatro importados

A China registou 10 casos de infeção pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, incluindo seis oriundos do exterior e quatro de contágio local, informou hoje a Comissão de Saúde do país.

Trata-se de uma queda significativa face ao dia anterior, quando foram detetados trinta novos casos.

Três casos de contágio local foram detetados na província de Heilongjiang, no nordeste da China, onde se regista, desde a semana passada, um aumento de infeções causado por cidadãos chineses oriundos da Rússia.

O outro caso foi registado em Guangdong, província adjacente a Macau, no sudeste da China.

Até às 23:59 de quarta-feira (16:59 em Lisboa) não houve novas vítimas mortais e 56 pacientes receberam alta.

O número total de infetados diagnosticados no país desde o início da epidemia, detetada em dezembro passado no centro da China, é de 82.798, incluindo 4.632 mortos. Até ao momento, 77.207 pessoas tiveram alta.

As autoridades chinesas referiram que 728.049 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 8.429 permanecem sob observação.

A nível global, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 182 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

ESPECIAL CORONAVÍRUS