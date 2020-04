Grécia prolonga confinamento até 4 de maio

A Grécia prolongou esta quinta-feira até 4 de maio o confinamento geral imposto há um mês para travar a propagação do coronavírus, prevendo para já, como única medida de alívio das restrições, a reabertura parcial dos tribunais na segunda-feira.

A Grécia impôs restrições mais cedo que do que outros países europeus, devido ao elevado envelhecimento da sua população e às fragilidades do sistema de saúde, enfraquecido por uma década de crise económica e financeira.

O país é dos menos afetados pela pandemia na Europa, com cerca de 2.400 casos de infeção e 121 mortes associadas à Covid-19, segundo números oficiais.

"O levantamento do confinamento será feito em várias fases sucessivas durante os meses de maio e junho", disse o porta-voz do governo, Stelios Petsas, acrescentando que "o impacto no sistema de saúde será avaliado semana a semana". "As medidas restritivas, inicialmente previstas para terminarem a 27 de abril, serão prolongadas até 04 de maio", disse, em conferência de imprensa.