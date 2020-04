As autoridades de saúde dizem que o país está atravessar um ponto de equilíbrio no número de novas infeções, mas relembram que o levantamento das medidas de restrição pode fazer subir a curva epidemiológica.

Quanto à cerimónia do 25 de Abril no parlamento, a direção-geral da Saúde considera que não é necessário o uso obrigatório de máscara porque o espaço é grande, o que torna possível o cumprimento do distanciamento social.