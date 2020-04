Mais 35 mortos e 371 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 820 mortes e 22.353 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 785 para 820, mais 35, - uma subida de 4,4% - enquanto o número de infetados aumentou de 21.982 para 22.353, mais 371, o que representa um aumento de 1,7%.

O número de casos recuperados subiu de 1.143 para 1.201.

Há 1.095 doentes internados, 204 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (475), seguida da região Centro (179), de Lisboa e Vale Tejo (146), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo, que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quarta-feira.

Pagamento dos subsídios de lay-off começa na sexta-feira

António Costa diz que os subsídios de lay-off vão começar a ser pagos pelo Estado ainda esta semana. Até dia 30 de abril só não serão feitos os pagamentos para pedidos formalizados depois da primeira semana deste mês.

Espanha volta a registar ligeira subida do número de mortes por Covid-19

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 440 mortes devido ao novo coronavírus, uma ligeira subida face ao dia anterior, havendo até agora um total de 22.157 vítimas mortais no país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.635 novos infetados - um aumento relativamente a quarta-feira -, o que eleva o total de pessoas que contraíram a doença para 213.024.

Jon Nazca

Líderes da UE debatem plano de retoma ainda sem acordo à vista

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia discutem esta quinta-feira um plano de recuperação económica para superar a crise da Covid-19, mas as soluções de financiamento dividem os 27 e dificultam um acordo imediato.

Yves Herman

Quase um mês depois após a anterior cimeira (26 de março), marcada por fortes desavenças sobre como a Europa deve responder à crise, e no fim da qual os líderes se limitaram a mandatar o Eurogrupo a prosseguir os trabalhos, os líderes da UE voltam a reunir-se por videoconferência, desta feira já com propostas concretas sobre a mesa acordadas pelos ministros das Finanças sobre a resposta de emergência, num pacote com um montante global de 500 mil milhões de euros, mas com o grande plano de reconstrução ainda em aberto.