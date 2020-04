Mais de 20 pessoas com Covid-19 na comunidade do Bangladesh em Lisboa

A comunidade do Bangladesh na Mouraria, em Lisboa, alerta que há mais de 20 pessoas com Covid-19.

Algumas estão a recorrer diretamente aos hospitais porque na linha SNS 24 não há quem fale bengalês.

Esta quarta-feira a comunidade recebeu a visita do embaixador do Bangladesh em Portugal, Ruhul Alam Siddique, e do presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho.