Ministério da Justiça recebeu cerca de 400 pedidos de indulto

O Ministério da Justiça recebeu à volta de 400 pedidos de indulto. No final do Conselho de Ministros, esta quinta-feira, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem diz que no máximo só uma dezena e meia de casos cumprem os critérios. São esses que seguem para Belém para que sejam apreciados pelo Presidente da República.