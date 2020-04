Novo ministro da Saúde diz que situação no Brasil é melhor do que a de outros países

No Brasil, e apesar do avanço da infeção, o novo ministro da Saúde disse que a situação no país é melhor do que a de outros países.

As mortes provocadas pelo novo coronavírus no país têm duplicado, em média, num intervalo de cinco dias, informou uma nota técnica da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), instituição brasileira de referência no controlo de epidemias.

ESPECIAL CORONAVÍRUS