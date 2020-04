Número de mortes no Reino Unido sobe para 18.738

O número de óbitos devido à pandemia da covid-19 no Reino Unido subiu para 18.738 após a morte de mais 616 pessoas infetadas nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde britânico.

O número total de casos de contágio no país, contabilizado até às 9:00 de hoje, é agora de 138.078, mais 4.583 do que no dia anterior, referiu a mesma fonte.

Na quarta-feira, tinham sido registadas 749 mortes e 4.451 novos casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19.

Os números das mortes são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e referem-se a óbitos registados até às 17:00 da véspera apenas em hospitais.