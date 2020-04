Começa esta quinta-feira o mês do Ramadão. Com muitos locais de culto encerrados devido à pandemia do novo coronavírus, as celebrações vão sofrer algumas alterações.

O que é o Ramadão e como é celebrado pelos muçulmanos?

O Ramadão é o nono mês do calendário islâmico. A data de celebração varia todos os anos, mas tem sempre a duração de 29 ou 30 dias. Este ano, começa esta quinta-feira, 23 de abril, e dura até 23 de maio. Neste período, os muçulmanos abstêm-se de comer, fumar ou ter relações sexuais desde o nascer do sol até ao pôr-do-sol.

Os muçulmanos acreditam que as escritas do Corão foram reveladas, por fases, a Maomé, o último profeta do Islão, durante este mês. Torna-se, assim, uma celebração do próprio livro sagrado do Islão. Durante o Ramadão, o jejum obrigatório, um dos Cinco Pilares da religião islâmico, é feito em nome de Alá como forma de agradecimento.

Nestes 30 dias, são servidas duas refeições: “Suhur”, consumida antes do amanhecer, e “iftar”, a que quebra o jejum no final do dia. Habitualmente, estas refeições são feitas na companhia de família e amigos.

O Ramadão em tempos de pandemia

Os locais sagrados do Islão, como Meca e Medina, na Arábia Saudita, ou a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, estarão vazios durante o Ramadão depois das autoridades terem pedido que as orações sejam feitas em casa.

Para os muçulmanos, é prática comum durante este mês a realização de orações noturnas nas mesquitas - “Tarawih” - que originam enchentes. Este ano, durante a pandemia do novo coronavírus, é pedido que este ritual seja realizado em casa.

Omar Suleiman, fundador e presidente do Instituto Yaqeen de Pesquisa Islâmica, explica que não há diferença e encoraja os muçulmanos a focar-se em hábitos individuais de oração e a transformar a isolação em “paz interior”.

“É bom aprender hábitos individuais de oração neste momento. As pessoas sentem dificuldade porque estão habituados a rezar na mesquita”, explica à CNN, acrescentando que, apesar disso, se preocupa que a mudança temporária de hábitos possa levar a uma eventual falta de interesse pela oração nas mesquitas.

“Há algo especial em orar juntos e em manter formas tradicionais de adoração. E não quero perder isso porque estamos desmotivados por estarmos em quarentena este Ramadão. Não quero que façamos algo que prejudique a trajetória mais tarde”.

Eid al-Fitr

O último dia do Ramadão, que marca o fim do jejum, é considerado um dos mais importantes para os muçulmanos. Juntam-se em grandes espaços abertos ou mesquitas para orações especiais do Eid, que são normalmente seguidas por um pequeno-almoço, a primeira refeição durante o dia num mês.

Hind Makki, do Instituto de Política Social e Entendimento, explicou à CNN que este Ramadão deve ser visto como uma altura para reflexão pessoal.