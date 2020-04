O novo decreto-lei do Governo sobre as viagens canceladas

As viagens marcadas através de agências e que foram canceladas devido à Covid-19 deverão ser reagendadas até ao final do próximo ano, ou dar lugar à emissão de vouchers no mesmo valor.

A medida consta de um decreto-lei publicado esta quinta-feira em Diário da República, mas que, na opinião de Mário Frota, da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, viola a legislação comunitária.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

ESPECIAL CORONAVÍRUS