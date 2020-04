Prazo das inscrições para Global Management Challenge prorrogado

O prazo das inscrições para a edição do Global Management Challenge deste ano foi prorrogado por causa da pandemia do novo coronavírus.

Empresas e universidades terão até à primeira semana de junho para poderem organizar as equipas que vão participar na edição deste ano na maior competição de gestão e estratégia do mundo.

O Global Management Challenge vai decorrer em ambiente online, para garantir que a competição se realize com segurança.

Para as Empresas é uma oportunidade de proporcionar formação aos colaboradores, mantendo-os ativos, motivados e empenhados para que voltem ao trabalho em breve com novas competências.

Para as Universidades, é uma forma de oferecer conteúdos alternativos aos alunos para os desafios do mercado de trabalho. A iniciativa está presente em mais de 30 países e conta com o apoio da SIC e do Expresso.