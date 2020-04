Roménia passou a barreira dos 10 mil infetados com o novo coronavírus

Em estado de emergência desde 16 de março, o país da europa de Leste regista, desde o início da crise pandémica 527 mortos e 2.478 recuperados.

Nas últimas 24 horas foram registados 386 novos casos de Covid-19, informou o Governo esta quinta-feira.

Bucareste determina que até ao fim dos estado de emergência, declarado até 15 de maio, os romenos apenas podem sair de casa, sem documento escrito, para comprar bens essenciais e trabalhar.

Líderes da União Europeia reunidos esta quinta-feira

Antes da reunião começar, Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, defendeu que o futuro fundo de recuperação da economia europeia deve ser "proporcional aos custos da crise" provocada pela pandemia da Covid-19 e "assegurar solidariedade com os Estados-membros mais afetados".

Numa mensagem em vídeo, divulgada à mesma hora a que teve início uma cimeira de líderes da União Europeia, por videoconferência, consagrada à resposta conjunta da União à crise socioeconómica provocada pela Covid-19, e na qual participa enquanto presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro, Centeno começa por apontar que leva "soluções para o Conselho Europeu", a nível da resposta de emergência.

Dando conta do "plano inovador que mobiliza 500 mil milhões de euros", constituído por "três redes de segurança para proteger trabalhadores, empresas e Estados dos impactos terríveis da pandemia", Mário Centeno sublinha que o acordo ao nível dos ministros das Finanças foi alcançado ao fim de 10 dias das negociações e aponta que, "com flexibilidade de todas as partes, estas medidas podem estar operacionais antes de 1 de junho".

Relativamente à resposta mais a longo prazo, e de amplitude ainda maior, "para o período de recuperação que vai começar em breve", Centeno nota que "há muitas opções sobre a mesa", tendo o Eurogrupo acordado já "alguns princípios-chave" que se propõe apresentar aos chefes de Estado e de Governo.

"Um fundo de recuperação deve ser proporcional aos custos da crise, deve ajudar a repartir os custos da crise ao longo do tempo, deve ser canalizado através do orçamento da União Europeia e tem de assegurar solidariedade com os Estados-membros mais afetados", afirmou. "Lembrem-se: numa União como a nossa, somos apenas tão fortes quanto o nosso membro mais fraco", advertiu o ministro das Finanças português.

No entanto, relativamente ao fundo de recuperação, que poderá ascender aos 1,5 biliões de euros, o Eurogrupo passou a bola de novo aos chefes de Estado e de Governo, que, por sua vez, deverão então solicitar à Comissão que apresente uma proposta concreta sobre os seus moldes e envergadura.

As ideias para já são muitas, desde a emissão conjunta de dívida, os chamados eurobonds ou coronabonds, que Itália continua a reclamar, mas que países como Alemanha e Holanda rejeitam liminarmente, aos recovery bonds propostos pelo Parlamento Europeu, títulos de dívida emitidos pela Comissão Europeia e garantidos pelo orçamento comunitário, passando pelo fundo de 1,5 biliões de euros financiado pela emissão de divida perpétua sugerido por Espanha.

A solução pode passar por uma combinação de vários elementos.

ESPECIAL CORONAVÍRUS