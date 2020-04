Turismo: "Dinheiro que chegou às empresas serviu para mais de 12 mil postos de trabalho"

Por causa da Covid-19, a linha de microcrédito do turismo já recebeu 4.700 candidaturas e pagou 15 milhões de euros às empresas agetadas pela pandemia. O Turismo de Portugal diz que foram solicitados no total 43 milhões.

A secretária de Estado diz que metade dos pedidos são candidaturas promovidas por microempresas. O Governo está ciente de que este é um ano muito difícil para o setor, que contribuiu com quase 9% do Produto Interno Bruto.

No entanto, o Executivo acredita que no próximo ano pode retomar a atividade turística. Luís Aráujo, Presidente do Turismo de Portugal, disse que essa retoma já está a ser preparada, principalmente, junto dos mercados tradicionais, nomeadamente, em países como o Reino Unido, França e Espanha.