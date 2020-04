Ventilador de Stephen Hawking vai tratar doentes com Covid-19

A família de Stephen Hawking doou o ventilador usado pelo físico falecido em 2018 ao Royal Papworth Hospital, em Cambridge, Inglaterra, para ajudar a tratar pacientes infetados com o novo coronavírus.

Questionada sobre a doação, a filha do cientista explica que o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) teve um “papel muito importante” nas suas vidas. Lucy Hawking pede ainda aos britânicos que ajudem o sistema de saúde e que cumpram o distanciamento social.

À Sky News, a filha de Hawking explicou ainda que todo o equipamento médico que o pai utilizou e que pertencia ao NHS foi devolvido depois da sua morte, assim como outros equipamentos que tinham sido adquiridos pela família.

“Estamos a doá-los ao Serviço Nacional de Saúde na esperança de que ajudarão no combate à Covid-19. (…) Como um paciente ventilado, o hospital Royal Papworth foi extremamente importante para o meu pai e ajudou-o em alguns momentos muito difíceis”.

A Unidade de Cuidados Intensivos do Royal Papworth Hospital foi alargada para mais do dobro do seu tamanho habitual para conseguir admitir mais doentes infetados com o novo coronavírus. O médico Mike Davies, diretor clínico do serviço de pneumologia, agradeceu o gesto da família.

“Foi adorável receber notícias da família Hawking novamente e estamos muito agradecidos por eles doarem este equipamento”, disse.

A vida de Hawking

Morreu aos 76 anos, a 14 de março de 2018. Passou a maior parte da sua vida numa cadeira de rodas e a comunicar por um computador.

Era portador de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença rara, degenerativa, que paralisa os músculos do corpo. A doença foi detetada quando tinha 21 anos. Na altura, os prognósticos eram de dois anos de vida.

Formou-se em Física na Universidade de Oxford, doutorou-se em Cambridge onde, mais tarde, deu aulas.

O físico destacou-se sobretudo pelos estudos inovadores do universo. Teve um papel decisivo na investigação dos buracos negros e na conceção do tempo e espaço cósmicos.

A vida do britânico foi retratada há quatro anos no cinema, com o filme "A Teoria de Tudo", protagonizado pelo ator Eddie Redmayne.