Advogados e arguidos do processo Hells Angels voltam a faltar à audiência

Voltaram a faltar à audiência no Tribunal de Monsanto praticamente todos os advogados e arguidos do processo Hells Angels, que continuam num braço de ferro com o juiz Carlos Alexandre.

O magistrado diz que está disponível para vir a responder a um eventual inquérito aberto eplo Conselho Superior da Magistratura. À SIC, o órgão que tutela os juízes diz que não tem competência legal para intervir.

Esta sexta-feira apenas participaram no processo os arguidos e advogados de fora de Lisboa e por videoconferência.