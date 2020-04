Espanha regista mais 367 mortes por Covid-19. Número volta a abrandar

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 367 mortes devido ao novo coronavírus, uma descida face ao dia anterior, havendo até agora um total de 22.524 vítimas mortais no país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 6.740 novos infetados - um aumento relativamente a quinta-feira -, o que eleva o total de pessoas que contraíram a doença para 219.764.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 92.355 pessoas foram declaradas curadas.

Von Der Leyen propõe aumento do orçamento da UE

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, diz que é preciso uma resposta conjunta da União Europeia para evitar assimetrias entre os Estados-membros, provocadas pela crise do novo coronavírus, com isto propõe um aumento do orçamento da UE para os próximos sete anos.

“Estamos todos juntos nisto”. Presidente do Conselho Europeu pede esforço comum

O Presidente do Conselho Europeu diz que só com esforço e solidariedade de todos os países é possível salvar a União Europeia, sublinhando que o bem-estar individual de cada Estado-membro depende do bem-estar de toda a UE.

Charles Michel afirma ainda que já foi feito muito progresso e que as medidas tomadas têm sido muito corajosas.

Pelo menos 20 países europeus já ultrapassaram o pico da Covid-19

Pelo menos 20 países europeus já ultrapassaram o pico da pandemia, anunciou esta quinta-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que avisa, no entanto, que levantar as restrições implementadas demasiado rapido poderá aumentar novamente a transmissão comunitária.

De acordo com um relatório divulgado hoje pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa), a "inexistência de um tratamento eficaz ou de uma vacina, combinada com o crescimento exponencial" do SARS-CoV-2, o novo coronavírus que provoca a doença covid-19, levou quase todos os países da Europa a implementar medidas de "distanciamento comunitário e físico".

O documento publicado, com dados atualizados até 22 de abril, realça que em 20 países da Europa, a "onda inicial de transmissão [do novo coronavírus] passou o pico, com um declínio no número de novos caros reportados".

