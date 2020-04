“Estamos todos juntos nisto”. Presidente do Conselho Europeu pede esforço comum

O Presidente do Conselho Europeu diz que só com esforço e solidariedade de todos os países é possível salvar a União Europeia, sublinhando que o bem-estar individual de cada Estado-membro depende do bem-estar de toda a UE.

Charles Michel afirma ainda que já foi feito muito progresso e que as medidas tomadas têm sido muito corajosas.