Falhas no preenchimento dos requerimentos adia pagamento a empresas que aderiram ao lay off

Esta sexta-feira, 33.633 empresas que aderiram ao regime de lay off vão começar a receber os apoios do Estado. No entanto, pelo menos para já, outras tantas ficam de fora.

Em causa, estão situações em que os requerimentos foram mal preenchidos ou não têm todas as informações pedidas. Em 10 mil pedidos, por exemplo, falta preencher o IBAN e, em algumas situações, uma mesma empresa enviou mais do que um pedido.

A informação foi avançada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, à agência Lusa.

As empresas vão agora ser notificadas para corrigir os pedidos. Os pagamentos começarão a ser pagos em maio, bem como às empresas que pediram para aderir ao lay off depois de dia 10 de abril.

A CGTP tem denunciado algumas irregularidades no cumprimento do regime de lay off. Trata-se de situações em que os horários de trabalho não estão a ser reduzidos ou em que não estão a ser cumpridas as compensações que são pagas aos trabalhadores.

Na sequência das denúncias, Ana Mendes Godinho esclareceu como funciona o lay off. Os trabalhadores têm direito a dois terços do salário correspondente ao número de dias em que a empresa recorreu ao lay off simplicado mesmo que a adesão tenha sido feita a meio do mês.

A ACT está também no terreno a fiscalizar as empresas.

Segundo o ministério do Trabalho, já foram feitos 91 mil pedidos de adesão ao lay off desde 31 de março, o que corresponde a um universo potencial de mais de 1 milhão e 100 mil trabalhadores.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19

ESPECIAL CORONAVÍRUS