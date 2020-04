Máfia pronta para expolorar a pandemia e não é só em Itália

Contra todas as ordens do Governo italiano, no início do mês houve um cortejo fúnebre em Messina, na Sicília. Dúzias de pessoas juntaram-se em procissão atrás do carro fúnebre onde seguia o corpo de um descendente, de 70 anos, de uma das mais conhecidas famílias da máfia.

O caso foi recebido com estrondo pela população italiana. Claudio Fava, presidente do comité regional anti-máfia, descreveu-o como um "verdadeiro escândalo, um insulto àqueles que perderam os seus familiares na pandemia".

O episódio revela bem o poder e a impunidade da máfia em algumas regiões do país. À CNN, as autoridades e investigadores anti-máfia dizem que estes clãs começam a preparar-se para tirar proveito da pandemia de Covid-19, principalmente no sul da Itália.

CIRO FUSCO

Estima-se que o ramo mais poderoso da máfia - o 'Ndrangheta, com sede na Calábria - controla 80% do mercado europeu de cocaína. Mesmo agora, que a pandemia dificulta a distribuição, a máfia consegue aproveitar o bloqueio.

O jornalista Roberto Saviano - autor de "Gomorra: a outra máfia da Itália", uma exposição sobre a máfia de Camorra em Nápoles - disse à CNN que "os traficantes se aproveitavam da [falta de] fiscalização da aplicação da lei nos portos e aeroportos"

Mas os grupos da Máfia são muito mais do que tráfico de cocaína. Eles estão profundamente enraizados na economia. Para a professora de criminologia da Universidade de Essex, Anna Sergi, embora as atividades tradicionais da Máfia, como a extorsão, possam sofrer durante a pandemia, também haverá novas oportunidades.

Franco Gabrielli, chefe da polícia italiana, considera que, neste momento, as organizações da Máfia já estão profundamente enredadas em partes da economia "que não foram bloqueadas pelas restrições da Covid-19: cadeia alimentar-agrícola, fornecimento de medicamentos e equipamentos médicos ou transporte rodoviário."

Uma visão que é compartilhada por Saviano. "Casas funerárias em que investem, lavandarias hospitalares, empresas de limpeza em que sempre investiram, boas empresas de entrega, postos de gasolina, esse é o portfólio deles nos últimos 10 anos".

Com as empresas a desesperar por financiamento, a polícia teme que a Ndrangheta consiga infiltrar-se mesmo em empresas que actualmente não controla. "No final da emergência, as associações criminosas podem ter poluído a economia, controlando empresas que antes não eram infiltradas", diz Gabrielli.

Já Nicola Gratteri, investigador anti-máfia e chefe da promotoria pública em Catanzaro, aponta para os restaurantes e hotéis como sendo sectores especialmente vulneráveis.

Remo Casilli / Reuters

Anna Sergi lembra que as crises anteriores mostraram que a Máfia pode mover dinheiro rapidamente para fora do sistema bancário, e exigir menos garantias do que os bancos. Emprestar dinheiro a empresas em dificuldades, e depois assumi-las gradualmente, é uma tática bem oleada.

A última recessão, em 2008, oferece uma comparação preocupante. Os grupos anti-máfia, como o SOS Impresa, consideram que a crise transformou a máfia no maior banco da Itália.

O grupo de Palermo estimou que, em 2012, enquanto muitos bancos lutavam para se manter à tona, a Máfia tinha acumulado 65 mil milhões de euros em liquidez. O grupo descreveu os empréstimos extorsivos como "uma emergência nacional". E é nesta liquidez, acredita Saviano, que estará "o centro de tudo" após a crise do coronavírus.

"A organização chegará a uma empresa em crise e dirá: 'Nós não compramos tudo, mas damos dinheiro em troca de acções - para se tornar parte da empresa'", afirmou. "Isto é o que eles farão com todos".

O governo está ciente do perigo. A CNN relata uma carta, escrita pela ministra do Interior Luciana Lamorgese aos líderes regionais, alertando para a possibilidade destas organizações criminosas tentarem usar "formas de apoio" para ganhar popularidade.

E isso, diz Zora Hauser, pesquisadora na área do crime organizado, da Universidade de Oxford, "pode ser cobrado pela organização de diferentes maneiras, sendo a mais preocupante a votação".

Apesar do governo ter anunciado um fundo de cheques-alimentação de 400 milhões de euros, e destinou outros 4,3 mil milhões de euros às autarquias, o desafio é enorme. Saviano acredita que, durante a crise, a máfia tentará contratar os "novos desempregados" como soldados de infantaria.

A única forma de impedir que isso aconteça é voltar a pôr a economia italiana a funcionar. E essa é a prioridade do Governo que, para isso, vai injectar 750 mil milhões de euros na economia. Parte do investimento é para garantir empréstimos a empresas. Mas, dadas as enormes quantias dispersas, os investigadores anti-máfia temem que alguns desses empréstimos, assim como outros apoios, sejam destinados a empresas administradas pela máfia.

A Itália é defensora dos chamados "coronabonds", uma mutualização da dívida de todos os estados membros da União Europeia. E um dos argumentos de quem é contra esta medida, é precisamente o receio de um aproveitamento por parte da máfia.

O comentador alemão, Christoph Schiltz, pediu a Angela Merkel que rejeite a ideia, ao escrever no jornal Die Welt que "a máfia está apenas à espera de uma nova chuva de dinheiro de Bruxelas".

O ministro do Exterior da Itália, Luigi Di Maio, descreveu os comentários de Schiltz como "vergonhosos e inaceitáveis".

Saviano, ao contrário, acha que os coronabonds podem inibir a acção da máfia: "Hoje, os fundos europeus ajudam a economia italiana de joelhos. E uma economia italiana de joelhos significa que a Itália está à mercê do crime organizado".

Burhan Ozbilici

Não é apenas um problema de Itália. Os tentáculos da máfia espalharam-se pela Europa e muito além. O 'Ndrangheta possui uma rede europeia de distribuição de droga e investiu em imóveis. Por enquanto, o reforço do controlo nas fronteiras, e o bloqueio em todos os países, estão a sufocar as redes de distribuição de droga. Mas, como o coronavírus, os grupos da máfia não reconhecem fronteiras.

"A máfia é muito poderosa também na Alemanha", lembra Roberto Saviano. "Eles atiram menos, mas são muito poderosos."

No início deste mês, o Papa orou por "pessoas que, durante este período da pandemia, negociam à custa dos necessitados e lucram com as necessidades de outros, como a máfia, os usurários e outros". "Que o Senhor toque os seus corações e os converta", disse Francisco.