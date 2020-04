Nível de transmissão do coronavírus no Reino Unido está a aumentar

Na Europa, pelo menos 20 países já terão ultrapassado o pico da pandemia. A conclusão é de um estudo do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças que alerta, no entanto, para o risco do aumento da transmissão caso as restrições sejam levantadas de forma rápida.

No Reino Unido, dados analisados até 22 de abril mostram que a incidência de transmissão no país está a aumentar e atinge atualmente o nível mais alto desde o início da pandemia.