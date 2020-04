Nova versão do Zoom vai permitir reportar maus comportamentos

Quer seja para aulas à distância, reuniões em teletrabalho ou eventos culturais, o Zoom passou a fazer parte do dia a dia de milhões de utilizadores, em isolamento, pelo mundo todo. Mas, à medida que foi crescendo exponencialmente no último mês, a aplicação que permite realizar videoconferências também foi somando queixas de vulnerabilidades na segurança dos dados dos participantes.

"Zoombombing", assim ficou conhecida a prática que consistia em interromper chamadas em videoconferência com imagens pornográficas, mensagens de ódio e ameaças. O caso levou mesmo o FBI a alertar o público para este fenómeno. Agora, os responsáveis da plataforma Zoom anunciaram o lançamento da tão esperada atualização de segurança.

A versão 5.0 do Zoom, que começa a ser disponibilizada este fim-de-semana, e que vai abranger todos os utilizadores até ao final de Maio, vai permitir aos hosts das reuniões reportarem usuários com mau comportamento.

A atualização da aplicação inclui ainda um padrão de criptografia mais sofisticado, que a empresa afirma proteger os dados confidenciais à medida que passam do ponto A para o ponto B.

Apesar das críticas às fragilidades da plataforma, que levaram mesmo o fundados e CEO da Zoom, Eric Yuan, a pedir desculpas, no início do mês, o crescimento de utilizadores tem sido exponencial. Segundo Yuan, a aplicação passou de 200 milhões para 300 milhões de participantes, por dia.

Com a atualização para a versão 5.0, não chega ainda o suporte à criptografia completa, que impediria até que a Zoom decifrasse o conteúdo das reuniões, mas a companhia garante que está a trabalhar para que essa seja uma realidade no futuro.

A empresa está apostada em corrigir os erros que lhe foram apontados, e para isso contratou consultores de privacidade e segurança, com experiência nos gigantes da tecnologia, como Alex Stamos, ex-diretor de segurança do Facebook, e Lea Kissner, ex-líder global de tecnologia de privacidade do Google.

"Estou orgulhoso de alcançar essa etapa do nosso plano de 90 dias, mas isso é apenas o começo", disse Yuan, no anúncio feito esta quarta-feira.

"Ganharemos a confiança dos nossos clientes e ofereceremos-lhes felicidade com o nosso foco inabalável em fornecer uma plataforma mais segura".

