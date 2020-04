Serviços de urgência "a colapsar" no Japão

Os serviços de urgência médica do Japão estão a "começar a colapsar" por falta testes de despistagem à Covid-19 e escassez de equipamento de proteção sanitária.

A denúncia foi feita por organizações médicas japonesas, que alertam para os riscos acrescidos a que os profissionais estão agora sujeitos, após o recrudescimento dos casos no país que chegou a dar como praticamente controlada a pandemia.

As falhas nos centros de urgência do Japão obrigou a mais internamentos nos hospitais e já estará a fazer colapsar os serviços médicos e as intervenções dos profissionais de saúde.

A Covid-19 já matou 300 pessoas e doze mil e quatrocentas estão infetadas no Japão.