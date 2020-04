As autoridades de saúde espanholas assinalam os sinais positivos associados à evolução da Covid-19, mas recomendam que não se entre em euforia.

De acordo com as autoridades de saúde espanholas, as infeções diárias com o novo coronavírus também voltaram a subir, com 3.945 novos casos entre um total de 223.759 infetados e 95.708 recuperados.