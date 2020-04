Benfica regressa aos treinos no dia 1 de maio

É um dia antes do final do terceiro período do Estado de Emergência. Ainda com muitas restrições em vigor o regresso vai obdecer a regras da Direcção Geral da Saúde.

De acordo com o jornal Record, as sessões de trabalho vão ser feitas de forma faseada.

Numa primeira fase os treinos são individuais, sem nenhum contacto entre jogadores e sempre na presença do treinador e de um elemento do departamento médico.

Se tudo correr como já está planeado o plantel do Benfica vai retomar a actividade na próxima sexta-feira, dia do trabalhador. Precisamente 50 dias depois do último treino.