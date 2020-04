Edifício do "Davos russo" transformado em hospital para doentes de Covid-19

Um pavilhão do centro de exposições de São Petersburgo, usado habitualmente para o principal fórum económico russo, conhecido por "Davos russo", foi transformado em hospital para receber infetados pelo novo coronavírus, anunciaram este sábado as autoridades locais.

De acordo com a Agência France-Presse, este centro de atendimento permite atender 1.000 pessoas com sintomas menos graves.

O hospital foi preparado "no tempo recorde de sete dias", disse o governador da segunda maior cidade da Rússia, Alexander Beglov, que visitou o espaço localizado no centro da cidade.Segundo as autoridades, o pavilhão, onde trabalha uma centena de médicos, entrará em funcionamento "na próxima semana", sendo os custos operacionais assumidos pela empresa de gás russa Gazprom.

O Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, também designado por "Davos russo", deveria ocorrer em meados de junho, mas foi cancelado este ano devido à pandemia de covid-19.

A Rússia contabilizou, hoje, 74.588 pessoas infetadas pelo novo coronavírus.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 198 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (51.949) e mais casos de infeção confirmados (mais de 900 mil).Seguem-se Itália (25.969 mortos, em quase 193 mil casos), Espanha (22.902 mortos, mais de 223 mil casos), França (22.245 mortos, mais de 159 mil casos) e Reino Unido (20.319 mortos, mais de 148 mil casos).

Portugal contabiliza 880 mortos associados à covid-19 em 23.392 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 26 mortos (+3%) e mais 595 casos de infeção (+2,6%).