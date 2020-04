Espanha volta a registar um aumento diário do número de mortes por Covid-19

EM ATUALIZAÇÃO

Espanha contabiliza 378 novas mortes por Covid-19, perfazendo um total de 22.902 vítimas mortais. O número de infetados já ultrapassou a barreira dos 220 mil.

De acordo com as autoridades de saúde espanholas, as infeções diárias com o novo coronavírus também voltaram a subir, com 3.945 novos casos entre um total de 223.759 infetados e 95.708 recuperados.

Espanha volta a prolongar o estado de emergência este sábado, período que irá terminar a 9 de maio.

Menores até aos 14 anos podem dar passeios no arredores de casa

A partir deste domingo, os menores de 14 anos podem fazer "uma caminhada diária, com duração máxima de uma hora e a uma distância não superior a um quilómetro da casa da criança, entre as 9 e as 21 horas".