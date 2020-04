Familiares de utentes do Lar do Comércio acusam instituição de esconder informação

Continuam a chegar denúncias relativas ao Lar do Comércio, em Matosinhos. Familiares que acusam a instituição de esconder informação e de não estar a saber lidar com a pandemia de Covid-19. As acusações são refutadas pela administração do lar.