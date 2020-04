Portugal com 880 mortos e 23.392 infetados pelo novo coronavírus

Portugal regista hoje 880 mortos associados à Covid-19, mais 26 do que na sexta-feira, e 23.392 infetados (mais 595), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados de sexta-feira, em que se registavam 854 mortos, hoje constatou-se um aumento percentual de 3%.

O número de mortos subiu para 880, são mais 26 vitimas mortais do que ontem. Há também mais doentes recuperados, são agora 1.277.



Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 595 casos do que na sexta-feira, respresentando uma subida de 2,6%



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (502), seguinda da região Centro (188), de Lisboa e Vale do Tejo (170), do Algarve (11), dos Açores (8) e do Alentejo que regista um morto, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira.



Proibidas deslocações para fora do concelho de residência de 1 a 3 de maio

O primeiro-ministro anunciou ontem que vão estar proibidas as deslocações para fora do concelho de residência no fim de semana prolongado (1, 2 e 3 de maio), semelhante ao que aconteceu no mesmo período da Páscoa.