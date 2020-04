Mais de quatro mil casos de cancro podem ter ficado por diagnosticar no último mês, desde que foram suspensos todos os cuidados de saúde não urgentes em Portugal.

Pelo menos 20 milhões de exames de diagnóstico ficaram por realizar.

Só do aparelho digestivo há 1400 novos casos de cancro todos os meses em Portugal. No estomâgo, no esófago e no fígado 90 por cento dos atos em ambulatório não foram feitos.

VEJA TAMBÉM: