"Vacinados contra a austeridade", "lições de democracia" e outros discursos do 25 de abril 

A sessão solene do 25 de abril é das raras ocasiões em que o Presidente da República discursa no Parlamento. Mas não é o único dos discursos em que os partidos políticos lembram os "valores" e "espírito de abril" cada um à sua medida.

Este ano, foram 9 medidas diferentes, de 9 forças políticas com representação parlamentar, mais do que no passado, já que este foi o primeiro dia da Liberdade da legislatura (a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira apenas assistiu à sessão solene.

Aos partidos, soma-se ainda o discurso do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que este ano alterou o modelo passado também para intervir antes dos partidos.

Assim, couberam-lhe as primeiras palavras, viradas para a defesa da democracia e para os tempos atuais. Sem fugir, naturalmente, aquela que foi a polémica porque se bateu, pessoalmente, reafirmou que a Assembleia da República não encerrou mesmo com o país em estado de emergência - "não saiu do palco democrático" e, por isso, esta cerimónia tinha mesmo que se realizar. E acrescenta que não se trata de "festejar" e que "independentemente das circunstâncias, mesmo as mais extraordinárias, a democracia e o Parlamento dizem presente. Para garantir que as crises não servirão de pretexto para lançar as sementes de qualquer alternativa antidemocrática".

Depois da controvérsia, convencionou-se que estariam, simbolicamente, 46 dos 230 deputados, um por aniversário da revolução, e um número muito reduzido de convidados, com distanciamento.

No final, não houve conversas nos corredores, cumprimentos nem despedidas cordial nem declarações nos Passos Perdidos - as reações ao discurso do Presidente foram feitas no Salão Nobre, mais amplo - ou troca de cravos que, mesmo assim, foram colocados pelos funcionários parlamentares no lugar de cada um dos deputados.

