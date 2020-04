Plano de regresso aos treinos arranca já na segunda-feira com testes à Covid-19 aos elementos do futebol profissional onde se inclui a equipa técnica liderada por Bruno Lage. Jogadores vão fazer testes em casa na terça-feira. A partir de dia 4, no centro de Estágios, não pode haver contacto entre companheiros de equipa e os futebolistas serão divididos em quatro grupos com horários distintos.

