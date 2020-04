Calamidade para substituir estado de emergência pode ser inconstitucional

Se a ideia é substituir o estado de emergência decretando a calamidade, com o objetivo de poder manter restrições à liberdade de circulação ou a obrigatoriedade de confinamento, Jorge Bacelar Gouveia diz que já nem é ter reservas, tem mesmo "certezas de que isso será inconstitucional".

O Constitucionalista não tem dúvidas de que a situação de saúde pública em Portugal continua a exigir medidas, mas duvida da eficácia de um instrumento como o estado de calamidade, previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, para "proibir as pessoas de sair de casa ou de circular em certos lugares não sei se das cidades ou do país. Não sei se se está a pensar num estado de calamidade nacional, o que é uma coisa ainda mais estranha".



Para o Constitucionalista, o estado de emergência devia ser prolongado. "Eu penso que a situação é de tal maneira grave que não me parece boa ideia alijar responsabilidades políticas só no Governo quando estas responsabilidades devem ser assumidas ao mais alto nível dos órgãos de soberania, mantendo a unidade que tem existido - e bem - entre o Presidente da República e a maioria parlamentar".



Raquel Brízida de Castro, professora especialista em Direito Constitucional, acrescenta que "não é por acaso que o estado de emergência implica o envolvimento dos vários órgãos de soberania. No fundo todos contribuem para esta situação, que é uma situação excecional, muito excecional e transitória", só podendo vigorar por um período máximo de 15 dias, sendo o Governo obrigado a um escrutínio das medidas adotadas.

Por isso é que, também para Raquel Brízida de Castro, o estado de calamidade não pode ser visto como uma alternativa de prolongamento do estado de emergência para se manterem as mesmas medidas.

"Se o Governo pudesse em estado de calamidade, ou seja em plena normalidade constitucional, afetar os direitos e as liberdades fundamentais nos mesmos termos em que está a fazer no estado de exceção, então para que é que serviria o estado de exceção constitucional? Isso no fundo seria uma fraude à constituição".



Portugal está em estado de emergência desde 19 de março e este 3º período decretado pelo Presidente da República, aprovado pela Assembleia da República e Governo termina a 2 de maio.