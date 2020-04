Milhares de pessoas furaram a quarentena e invadiram as praias da Califórnia, nos Estados Unidos. Nem as recomendações de isolamento e distanciamento social afastaram os banhistas norte-americanos do areal. Huntington Beach foi palco de imagens sem explicação em pleno combate à pandemia de Covid-19.

Os Estados Unidos são, de acordo com os dados oficiais, o país que mais mortes registou associadas à infeção pelo novo coronavírus.