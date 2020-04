Mulher descobre que irmã está viva depois de receber cinzas do corpo em casa

Depois de ter sido declarada como morta, devido ao novo coronavírus, e de terem sido entregues à família as supostas cinzas do corpo, Alba Maruri, uma mulher de 74 anos, da cidade de Guayaquil, no Equador, foi descoberta com vida.

Alba Maruri deu entrada no hospital da cidade a 27 de março com febres altas e dificuldades respiratórias, os sintomas relacionados com a Covid-19.

Dias após os familiares receberem as cinzas em casa, Alba acordou do coma e deixou os médicos surpresos depois de revelar o seu nome.

"É um milagre"

Um equipa de médicos deslocou-se a casa da família para revelar o caso insólito e desculpar-se pelo sucedido, justificando o episódio com o "caos" pelo qual estão a passar os hospitais, devido ao número elevado de pacientes infetados e de vítimas mortais.

"É um milagre. Durante praticamente um mês, pensámos que ela estava morta", revelou Aura Maruri, irmã de Alba, que pretende uma compensação do Estado pelo mal entendido e pelo valor gasto na cremação.

Alba Maruri continua hospitalizada, mas já não está nos cuidados intensivos.

O ministro da Saúde equatoriano, Juan Carlos Zevallos, garantiu que o caso está sob investigação.

No Equador já foram registadas 576 vítimas mortais e 22.719 casos de infeção pelo novo coronavírus

