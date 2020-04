Em conferência de imprensa, onde é feito o balanço diário do impacto do novo coronavírus em Portugal, Marta Temido, ministra da Saúde, deixou o aviso de que a Covid-19 "não está ultrapassada, e que é preciso aprender a conviver com a doença, até que haja uma vacina.

A ministra da Saúde afirmou que o período de incidência máxima em Portugal terá ocorrido entre 23 e 25 de março.

