Os Super-Heróis da Junta de Freguesia de Santo António

Diz-se que nem todos os heróis usam capa, mas por uns dias, os funcionários da junta de freguesia de Santo António, em Lisboa, decidiram criar uma excepção à regra.

As missões de manutenção são as mesmas mas, assim, com os fatos das personagens da banda desenhada e do cinema esperam que o público repare no trabalho essencial, dos heróis que mantiveram as tarefas do dia a dia.

Uma ideia que destaca o trabalho dos 64 funcionários da junta de freguesia de Santo António e que recorda a importância daqueles mantêm as tarefas "quase" invisíveis de limpeza, segurança, secretariado ou de solidariedade e vigilância durante a pandemia

