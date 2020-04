Régua promove hábitos de caminhar pela esquerda

A Câmara Municipal da Régua está a pôr as pessoas a caminhar sempre pelo lado esquerdo. A iniciativa chama-se “Passeio + Seguro” e está a promover hábitos de comportamento, para que se possa, aos poucos, regressar a alguma normalidade sem correr riscos.

A ideia é evitar que as pessoas se cruzem é q ue caminhem todas no mesmo sentido. Para ajudar, foram pintadas setas fluorescentes no chão para orientar quem anda na rua.

Com esta medida a autarquia quer mudar comportamentos e dar alguma segurança às pessoas, no momento do comércio e serviços abrirem de novo as portas.

