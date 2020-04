Sánchez comunica aos presidentes regionais uma diminuição no número de mortes

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, comunicou hoje aos presidentes das regiões autónomas uma diminuição no número de mortes: 288 nas últimas 24 horas.

O número total de mortos agora é de 22.902 pessoas e o número de infectados com o novo coronavírus é de 223.759.

As declarações de Sánchez aconteceram durante uma reunião com os presidentes regionais. O chefe do Governo de Madrid informou que Espanha registou nas últimas 24 horas o número mais baixo de mortes por Covid-19 em 37 dias.

Este último balanço supõe 90 mortes a menos do que as registadas no sábado.

Autoridades espanholas lembram que país continua em estado de emergência