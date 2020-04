Subiu o risco de um infetado por Covid-19 contaminar outras pessoas

A média de infetados por cada doente subiu de 0,95% para 1,04% no país, em função do tempo, o que levou a ministra da Saúde a apelar hoje a uma maior adaptação dos cidadãos a viver com a pandemia.



"Olhando para o período de 16 a 20 de abril, este risco de transmissão ao longo do tempo subiu um bocadinho", disse Marta Temido em conferência de imprensa, dando conta que da última vez em que abordou o assunto esse risco era de 0,95%.



Na ocasião, o risco de um infetado contaminar várias pessoas "não era muito divergente nas várias regiões de saúde, enquanto agora é de 0,99 na região Norte, 1 no Centro e 1,2 em Lisboa e Vale do Tejo", especificou.