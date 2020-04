Arsenal, Brighton e West Ham abriram centros de treinos aos jogadores

O Arsenal, o Brighton e o West Ham abriram esta segunda-feria os seus centros de treinos aos futebolistas, mas de forma controlada, a fim de preparar o eventual regresso do campeonato inglês em junho.

O Brighton anunciou que autoriza "um acesso restrito a terrenos exteriores (...) aos jogadores da primeira equipa, para treinos individuais facultativos".

"Os jogadores devem fazer uma reserva e ser-lhes-á atribuído um horário e uma parte do relvado para treinar", esclarece o clube, que enfatiza a garantia do cumprimento escrupuloso do distanciamento social.