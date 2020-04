Aulas presencias do 11.º e 12.º deverão regressar a 18 de maio

As aulas presenciais para o 11.º e 12.º anos deverão recomeçar a 18 de maio e as creches deverão reabrir no início de junho.

As datas, que são avançadas pela imprensa desta segunda-feira, poderão sofrer alterações, uma vez que o Governo ainda vai ouvir os epidemiologistas.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19