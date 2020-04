Como vai funcionar a reabertura do comércio

Será conhecido esta quinta-feira quando e que lojas vão poder abrir, mas o primeiro-ministro já fez saber que as normas de libertação do confinamento vão entrar em vigor de 15 em 15 dias.

É esperado que as pequenas lojas do comércio local retomem o trabalho já a 4 de maio. No caso das grandes superfícies, como os centros comerciais, só poderão reabrir a partir de 1 de junho.