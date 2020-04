Covid-19: O antes e depois de alguns dos lugares mais icónicos do mundo

O Monte de Saint-Michel em França, património da humanidade, é visitado por cerca de dois milhões de turistas por ano. A abadia começou a ser construída em 966 e, hoje em dia, é a casa de seis freiras e cinco monges.

Com as restrições impostas devido à pandemia do coronavírus, o local deixou de receber turistas.

Perante a ameaça da covid-19, alguns dos lugares mais icónicos do mundo deixaram de receber visitantes. O vídeo mostra o antes e depois do coronavírus nestes locais.

