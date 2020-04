Demitiu-se assessora de comunicação do Lar do Comércio

O Lar do Comércio, em Matosinhos, regista já 4 mortes por Covid-19 e 85 casos de infeção. A Assessora de comunicação da instituição demitiu-se no domingo, alegando omissão grave de factos e do número de infetados por parte da direção.

Após a visita de elementos da Câmara Municipal ao lar, no início do mês, não foram corrigidas as falhas identificadas.

